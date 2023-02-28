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НовостиПолитика28 февраля 2023 11:48

В Белгородском районе под обстрел попало село Устинка

Повреждены линии электропередачи и газопровода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела выбиты окна в трех домовладениях.

В результате обстрела выбиты окна в трех домовладениях.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газопровода, - написал в соцсети Гладков.

Глава региона также отметил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия.