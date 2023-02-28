В Белгородском районе под обстрел попало село Устинка

В результате обстрела выбиты окна в трех домовладениях. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Устинка Белгородского района. По предварительной информации, никто не пострадал.

- Сегодня под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района. Пострадавших нет. Осколками снарядов выбиты окна и посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Также повреждены линии электропередачи и газопровода, - написал в соцсети Гладков.

Глава региона также отметил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия и устраняют последствия.