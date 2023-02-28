Хоккейный клуб «Белгород» во второй раз проиграл «волчатам»

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции мичуринский «Тамбов» принимал «Белгород». Вновь в статусе хозяев льда выступали наши земляки.

Если в первой встрече мичуринцы быстро запрягли, то в этот раз сохраняли подобие интриги на протяжении двух периодов, но потом все же класс «волчат» предопределил их итоговую победу. По разу мичуринцев огорчили – Егор Ерышкин (32-я, 1:1), Артем Чекаев (36-я, 2:2) и Владислав Филиппов (60-я, 3:5). Итог – 5:3 в пользу «Тамбова». Кстати, самым полезным в составе белгородцев стал Ерышкин. К голу он добавил результативный пас на Филиппова.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 61 очком в активе. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (57) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). У белгородцев десятое место и 19 очков. Теперь 28 февраля и 1 марта белгородцы сыграют в Саратове с «Кристаллом». Начало игр в 16:00.