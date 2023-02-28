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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 11:11

За сутки автоинспекторы выявили в Белгородской области 598 нарушений ПДД

73 водителя привлекли к ответственности за управление технически неисправным транспортом
Наталия ИЛЮШНИКОВА
От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей.

От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 598 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, от управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления.

Автоинспекторы составили 49 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неположенном месте – 69 материалов.

Кроме того, к ответственности привлечен 21 водитель за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Также составлено 27 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и 73 за управление технически неисправными транспортными средствами.