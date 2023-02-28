За сутки автоинспекторы выявили в Белгородской области 598 нарушений ПДД

От управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 598 нарушений Правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, от управления отстранены 12 нетрезвых либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 6 ранее лишенных права управления.

Автоинспекторы составили 49 административных материалов по фактам непредоставления преимущества пешеходам. В отношении пешеходов, допустивших переход в неположенном месте – 69 материалов.

Кроме того, к ответственности привлечен 21 водитель за несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних. Также составлено 27 административных материалов за нарушение светопропускной способности передних автостекол и 73 за управление технически неисправными транспортными средствами.