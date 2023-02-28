1 марта в Белгородской области проверят системы оповещения

Белгородцев просят соблюдать спокойствие - работы плановые. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории всей Белгородской области завтра, 1 марта, пройдет комплексная проверка систем оповещения населения. Власти региона просят белгородцев и гостей области сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение теле- и радиоэфира проводятся в плановом режиме, процедура традиционная.

Проверка запланирована на 10.40 утра. В это время будут включены электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи на всей территории региона. После чего пройдет замещение эфира трансляций 10 общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов длительностью до 1 минуты. Помимо этого, по улицам Белгорода проедут машины с громкоговорителями.