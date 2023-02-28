В Белгороде бывшего сотрудника налоговой службы подозревают в хищении 27,8 млн рублей

Подозреваемому предъявили обвинение и заключили под стражу на 2 месяца. Фото: "КП" Архив

В Белгороде взяли под стражу бывшего сотрудника налоговой службы. Сотрудники регионального УФСБ совместно с центральным аппаратом ФСБ и ГСУ СК России продолжают разоблачение мошеннической деятельности группы бывших сотрудников УФНС России по г. Белгороду. По версии оперативников, они похитили бюджетные средства в особо крупном размере путем незаконного возмещения НДС из федерального бюджета.

Во время оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что задержанный причастен к хищению в составе группы лиц средств федерального бюджета в размере 27 млн 817 тыс. рублей. Кроме того, во время обысков в доме фигуранта обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о его участии в мошеннической схеме.

Подозреваемому предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Также сейчас правоохранители и следователи продолжают искать других причастных к преступлению.