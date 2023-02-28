В Белгородской области сертификаты на жилье получат 100 херсонских семей

Сертификат на жилье в Белгородской области и единовременные выплаты в 2023 году получат 100 семей, покинувших Херсонскую область. Об этом рассказала министр строительство региона Оксана Козлитина. На эти цели из федерального бюджета выделили 300 миллионов рублей.

- Эти мероприятия реализуются совместно со всеми субъектами России. Если люди выбирают для проживания именно Белгородскую область, они обращаются к нам. На сегодняшний день таких лиц у нас порядка 50, - сообщила чиновница.

Кроме того, как отметил заместитель губернатора Владимир Базаров, получить сертификат на жилье и использовать его на покупку дома или квартиры жители Херсонской области могут в любом регионе России., вне зависимости от места его получения.

Отметим, в Белгородской области переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей единовременно на имущество. Региональные власти утвердили выплаты для всех беженцев из Херсонской области, занимаемой российскими военными на момент референдума в регионе.