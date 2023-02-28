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НовостиНа здоровье28 февраля 2023 7:01

Жители Белгородской области более 22 тысяч раз в феврале записались к врачу онлайн

Количество технических ошибок сведено к минимуму
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Правительства Белгородской области.

фото: телеграм-канал Правительства Белгородской области.

За прошедший месяц более 22 тысяч белгородцев записались к врачу онлайн. Как сообщает региональное правительство, Белгородская область в числе первых регионов обеспечила функционирование услуги «Запись на прием к врачу» на портале Госуслуг. По итогам реализации проекта удалось свести к минимуму количество технических ошибок – с 20% до 1%. Этот помогло ускорить процесс оформления услуги.

На сегодняшний день Белгородская область занимает четвертое место в общероссийском рейтинге субъектов РФ по доле успешных записей через портал Госуслуг. Также самостоятельно записаться на прием к врачу можно на портале Электронной регистратуры Белгородской области.