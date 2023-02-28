Более 40 белгородский семей получили свидетельство на получение соцвыплаты

В этом году улучшить жилищные условия смогут 150 белгородских семей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде 43 семьи получили свидетельства на социальные выплаты по программе «Молодая семья» в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Счастливчиками стали семьи из Белгородского, Прохоровского, Корочанского, Борисовского, Краснояружского, Ивнянского районов, а также из Грайворонского, Яковлевского и Шебекинского городских округов.

- Сегодня 43 семьи из девяти муниципалитетов получат свидетельства на получение социальной выплаты. Вы, молодые семьи, — будущее Белгородской области. В прошлом году у нас 587 семей получили такие свидетельства. Безумно приятно принимать участие в этом мероприятии. Хочу пожелать вам в новом жилье уюта, семейного благополучия, тепла и всего самого-самого хорошего», — обратился к молодым семьям заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Иван Будлов.

Отметим, соцвыплаты дают молодым семьям на улучшение жилищных условий в размере 35% для семей с детьми или 30% для семей, не имеющих детей, от расчетной стоимости жилья. Кроме того, при рождении ребенка в период реализации основной выплаты предусмотрены также дополнительные выплаты в размере 5%. В 2023 году для предоставления социальных выплат молодым семьям предусмотрено 281,5 млн рублей бюджетных средств, что позволит улучшить жилищные условия 150 семьям по всему региону.