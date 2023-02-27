В Белгороде нашли обломки трех беспилотников

Сегодня, 27 февраля, в Белгороде нашли обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия, - написал глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор.