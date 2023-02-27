Доверчивые белгородки отдали мошенникам пять миллионов рублей

Для уточнения информации по счету обратитесь в банк лично или по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На минувших выходных в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 52-летняя жительница Грайворона и 62-летняя жительница Валуйского городского округа. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Злоумышленники позвонили им под видом сотрудников банка, и сообщили о якобы зафиксированных попытках неправомерного доступа к счетам. Преступники предложили женщинам свою помощь. Они рекомендовали перевести сбережения на якобы безопасный счет. Кроме того, аферисты посоветовали потерпевшим оформить «зеркальные кредиты», чтобы одобренной банком суммой не завладел никто посторонний, и также перечислить деньги. Преступники убедили жительниц региона, что в этом случае заемные средства выплачивать не придется. Доверившись незнакомцам, потерпевшие перевели им по 2,5 млн рублей, часть из которых взяли в кредит.

Сотрудники полиции призывают граждан не выполнять никакие финансовые операции по требованию незнакомцев, кем бы они не представились. Для уточнения информации по счету обратитесь в банк лично или по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты.