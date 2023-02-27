28 февраля в Белгородской области похолодает до -8 градусов

При переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 28 февраля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северный, 4-9 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -4 до +1 градуса. В Белгороде ночью 4-6 градусов ниже ноля, днем от 0 до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Пешеходам следует выходить на улицу в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой. Обходите места, покрытые льдом и снегом. Старайтесь обходить наклонные поверхности. Снег и лед с крыш, как правило, падает у стен зданий. При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной снежными осадками. Следует соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

При переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.