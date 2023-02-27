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НовостиОбщество27 февраля 2023 15:09

28 февраля в Белгородской области похолодает до -8 градусов

На дорогах местами гололедица
Алексей СЕРГУНИН
При переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

При переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Завтра, 28 февраля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северный, 4-9 м/с, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днём от -4 до +1 градуса. В Белгороде ночью 4-6 градусов ниже ноля, днем от 0 до -2 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте.

Пешеходам следует выходить на улицу в обуви на низком каблуке с нескользящей подошвой. Обходите места, покрытые льдом и снегом. Старайтесь обходить наклонные поверхности. Снег и лед с крыш, как правило, падает у стен зданий. При переходе дороги даже по регулируемому переходу будьте внимательны и осторожны. Убедитесь, что автомобиль остановился, и только после этого переходите дорогу.

Водителям стоит быть предельно внимательными при движении в условиях ограниченной видимости, вызванной снежными осадками. Следует соблюдать дистанцию до других транспортных средств и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

При переходе проезжей части необходимо убедиться, что машины успевают затормозить перед пешеходным переходом.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.