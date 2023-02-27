Более 167 тысяч белгородцев заболели коронавирусом

Сейчас из 232 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за неделю с 20 по 26 февраля в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 744 человека заболели, а выздоровели – 755.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 167 595 пациентов, выздоровели – 164 226, умерли – 2 334. Сейчас из 232 госпитализированных ни один человек не находится в тяжелом состоянии на ИВЛ.

С 13 по 19 февраля заболели 643 человека, выздоровели – 504. С 6 по 12 февраля вылечились 89 человек, заболели – 443.