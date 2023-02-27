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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 13:34

36-летний белгородец избил отчима железной палкой

Он заступался за мать
Алексей СЕРГУНИН
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о 44-летнем пациенте с открытой черепно-мозговой травмой. Полицейские установили, что телесные повреждения мужчине причинил пасынок. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, у потерпевшего, вернувшегося домой в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с женой. За женщину вступился ее 36-летний сын. В ходе возникшей потасовки отчим упал на пол. В этот момент подозреваемый схватил использовавшуюся в качестве кочерги металлическую палку и нанес ею оппоненту удар по затылку.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.