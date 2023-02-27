36-летний белгородец избил отчима железной палкой

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ОМВД России по Белгородскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о 44-летнем пациенте с открытой черепно-мозговой травмой. Полицейские установили, что телесные повреждения мужчине причинил пасынок. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, у потерпевшего, вернувшегося домой в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с женой. За женщину вступился ее 36-летний сын. В ходе возникшей потасовки отчим упал на пол. В этот момент подозреваемый схватил использовавшуюся в качестве кочерги металлическую палку и нанес ею оппоненту удар по затылку.

В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до десяти лет.