Более 23 тысяч белгородцев улучшат жилищные условия в 2023 году

В текущем году на территории региона планируется провести капитальный ремонт общего имущества 200 многоквартирных домов. Восемь из них были включены в план дополнительно – в связи с переносом срока работ на более ранний, по просьбам собственников квартир. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Комплексный ремонт пройдет в жилых зданиях на территории 21 муниципалитета. Так, в Белгороде капитально отремонтируют 61 многоквартирный дом, в Губкинском городском округе – 35, в Старом Осколе – 20, в Шебекинском и Новооскольском городских округах – 19 и девять соответственно.

Все работы должны быть завершены до 30 ноября текущего года, а в течение декабря работы на объектах будет принимать комиссия. Также качество ремонта будут оценивать собственники жилых помещений в ходе общественной приемки.

Напомним, что в 2022 году капитальный ремонт был проведен в 218 МКД и 28 бывших общежитиях. Также в 96 зданиях, капитально отремонтированных в 2019-20 годах, были утеплены и обновлены фасады. В 72 многоэтажках был заменен 261 лифт.