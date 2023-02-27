Более 300 жителей Краснояружского района Белгородской области собирали подарки для участников СВО

Каждая посылка пронизана теплом, верой в мужество и победу наших бойцов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В преддверии Дня защитника Отечества пункты сбора работали во всех муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Неравнодушные жители подготовили для наших защитников посылки с продуктами питания, теплыми вещами и предметами личной гигиены.

Ребята нарисовали рисунки, сделали открытки и написали трогательные письма, чтобы морально поддержать солдат на передовой. Всего от дошкольников и школьников было собрано более 400 работ. Каждая посылка пронизана теплом, верой в мужество и победу наших бойцов.