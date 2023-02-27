Бронежилеты и каски выдадут для работы белгородским аграриям

26 предприятий из приграничных территорий не смогут приступить к весенне-полевым работам.

- Каждому субъекту предлагаем сменить место ведения бизнеса. Прорабатываем вопрос с крупными холдингами, чтобы привлечь наемных работников на этот период, - сообщила сегодня, 27 февраля, на совещании в правительстве Белгородской области замгубернатора Юлия Щедрина.

Что касается остальных сельхозпредприятий, вопрос их допуска для проведения работ будет решаться советом безопасности районов и военнослужащими.

- Всех сельхозтоваропроизводителей из приграничья обеспечили бронежилетами и касками, чтобы осуществить эти работы безопасно и в сроки, - уточнила чиновница.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, предприятиям АПК также планируется возместить ущерб из-за строительства засечной черты на границе. Из-за строительства фортификационных сооружений из хозяйственного оборота были изъяты 3,7 тыс. га земли. Потери землепользователей составили 63 млн рублей.