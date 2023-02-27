В Белгородской области на строительство защитных сооружений потратили 10 млрд рублей

Строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной обошлось Белгородской области почти в 10 млрд рублей. Об этом сегодня, 27 февраля, в ходе оперативного совещания правительства сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина. На пике работ было привлечено более четырех тысяч строителей и 680 единиц техники.

Кроме этого, по словам замгубернатора Белгородской области Юлии Щедриной, возведение оборонительных сооружений потребовало изъятия из хозяйственного оборота 3,7 тысячи гектаров земли, прямые затраты землепользователей составили 63 млн рублей.