За февральские праздники на белгородских дорогах поймали 80 нетрезвых водителей

С 23 по 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции выявили 2535 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления отстранены 80 нетрезвых либо отказавшиеся от прохождения медосвидетельствования водителей, а также 22 ранее лишенных права управления. Еще пяти автолюбителям грозит уголовная ответственность за повторное управление в состоянии опьянения.

По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 150 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 331 материал. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 115 водителей. 25 раз фиксировался выезд на полосу встречного движения.