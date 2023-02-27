ВСУ обстреляли белгородское село Старый Хутор 27 февраля 2023

22 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Первое Цепляево. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 февраля, под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снаряда выбиты окна и посечены заборы в 8 частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи, - написал глава региона.

По словам Вячеслава Владимировича, аварийные бригады энергетиков уже устраняют последствия обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 24 февраля неразорвавшийся снаряд ВСУ упал на детскую площадку в Белгородской области.