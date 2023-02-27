Белгородская пенсионерка отдала лже-целительнице около 300 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Старому Осколу задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась ранее судимая 47-летняя местная жительница. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, злоумышленница, войдя в доверие к пенсионерке, сообщила, что на пожилую женщину якобы наложена порча. Для проведения обрядов подозреваемая использовала куриные яйца, а также денежные купюры. Попав под влияние лже-целительницы, 73-летняя оскольчанка передавала ей различные суммы. В общей сложности подозреваемой удалось похитить около 300 тысяч рублей, которые пенсионерка откладывала на похороны. Сын потерпевшей, узнав о пропаже денег, убедил мать обратиться в полицию.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Сотрудники полиции напоминают, что преступники, представляющиеся целителями и гадалками – хорошие психологи. Они под безобидным предлогом входят в доверие к гражданам и в ходе общения узнают всю необходимую информацию о здоровье человека или его семейных проблемах, после чего предлагают свою помощь. Зачастую мошенники не просят напрямую оплату за услуги, однако впоследствии выясняется, что для проведения обряда необходимо передать целительнице деньги или другие ценные вещи, которые она впоследствии похищает. Полицейские призывают пожилых граждан не пускать домой посторонних людей и ни под каким предлогом не передавать им свои накопления.