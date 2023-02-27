Дома в Белгородской области, поврежденные от падения самолета, восстановят к 1 апреля

Сегодня, 27 января, во время совещания в правительстве Белгородской области о ходе ремонтных работ на пострадавших после падения самолёта Минобороны постройках сообщил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов.

По словам чиновника, после падения самолёта 23 февраля в ближайших домах выбило окна, повредило кровлю и заборы, пострадали также хозпостройки с сеном и скотиной. Восстановить всё планируется до 1 апреля.

- По согласованию собственникам завезли сено, вопросов ни у кого нет, - уточнил Алексей Дыбов

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 23 февраля в Белгородской области упал самолет.