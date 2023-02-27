В Губкине Белгородской области преображается 11-я школа

Преобразится не только внешний облик здания, но и качественно изменятся условия обучения. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Школа № 11 в Губкине построена в 1964 году, капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. Здание рассчитано на 575 мест, общая площадь – 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Специалисты уже завершили демонтажные работы, выполнили устройство стяжки пола, прокладку инженерных и слаботочных сетей, оштукатурили стены.

Сейчас строители приступили к внутренним отделочным работам – ведётся укладка линолеума, облицовка стен и полов плиткой, покраска стен, устройство подвесных потолков, производится установка дверей и санфаянса. Параллельно идёт обустройство фасада здания, прилегающей территории и замена ограждения.

Кстати, преобразится не только внешний облик здания, но и качественно изменятся условия обучения. Полностью обновятся учебные классы, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая. Школа будет оснащена современной мебелью и оборудованием. Планируется, что школа откроет свои двери 1 сентября 2023 года.