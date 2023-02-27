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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:55

В Белгороде на Масленицу впервые приготовили 1,5-метровый блинный торт

На его сборку ушло 19 часов
Алексей СЕРГУНИН
Торт состоит из пяти ярусов. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Торт состоит из пяти ярусов. Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Белгородские сыровары трудилась над кулинарным шедевром в течение недели. Об этом сообщил телеграм-канал регионального правительства.

Торт состоит из пяти ярусов, высота 1,5 метра. В его основе натуральные продукты, произведенные в Белгороде, – сыр, сливки, белый шоколад.

- А готовили мы этот торт для тех, кто больше всего нуждается во внимании – наших военных, которые сейчас в госпитале, - рассказала руководитель белгородской сыроварни Лариса Батманова.