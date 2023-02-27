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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:39

Белгородский губернатор Гладков остается в больнице

Традиционное совещание с правительством проводит в дистанционном формате
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Госпитализированный на прошлой неделе глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о своем самочувствии на странице в VK.

- Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить, - написал глава региона.

Любопытно, что, несмотря на болезнь, чиновник анонсировал свое участие в оперативном совещании правительства Белгородской области и традиционный прямой эфир в соцсетях.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Вячеслава Гладкова госпитализировали с пищевым отравлением.