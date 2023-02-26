Белгородские кикбоксеры везут восемь медалей из Ярославля

Алексей Потеряхин (крайний справа) и его спортсмены. Фото из архива Алексея Потеряхина.

Сегодня, 26 января, в Ярославле финишировали первенство центрального федерального округа в разделе фулл-контакт и межрегиональный турнир в разделе лайт-контакт по кикбоксингу.

В активе воспитанников белгородской ДЮСШ № 4 (тренер Алексей Потеряхин) восемь призовых мест.

В разделе фулл-контакт Мария Рыжова в весе 48 кг 2009-10 г.р. стала победителем турнира, оставив позади спортсменок из Тверской и Белгородской области. Анна Боршош в весе 52 кг, выиграв два боя досрочно, отправив соперниц из Орловской и Московской областей в нокдаун, в финале уступила спортсменке из Тульской области.

Анна Боршош (слева), Алексей Потеряхин и Мария Рыжова (справа). Фото из архива Алексея Потеряхина.

- И Мария, и Анна прошли отбор на первенство России, которое пройдёт с 8 по 14 мая в Кемерово, - уточнил в интервью «КП» Алексей Потеряхин.

В разделе лайт-контакт в возрастной категории 2013-14 г.р. в весе до 28 кг победителем стал Арсений Железников. В возрастной категории 2011-12 г.р. Александр Григорьев (32 кг), Богдан Сорокин (37 кг), Матвей Кобзев (42 кг) завоевали золото. Иван Калошин и Ермолай Яцкин заняли вторые места.