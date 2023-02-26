В Чернянском районе Белгородской области ремонтируют две школы

Фото пресс-службы губернатора и правительства Белгородской области.

Начался капитальный ремонт средней общеобразовательной школы села Русская Халань. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Двухэтажное здание, построенное в 1969 году, рассчитано на 160 мест.

Строители завершили демонтажные работы, практически готова обрешетка для кровли, начаты внутренние подготовительные работы по устройству чернового пола и установке перегородок. На обновление учреждения выделено порядка 110 млн рублей.

Также стартовал капитальный ремонт Андреевской средней школы. Образовательное учреждение ведёт историю с 1989 года, современная школа открыта в 1991 году. Трёхэтажное здание рассчитано на 242 ученических места. На сегодняшний день практически завершены демонтажные работы, готовят основы для устройства чернового пола. Общий объём выделенных средств составит порядка 164 млн рублей.