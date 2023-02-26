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НовостиОбщество26 февраля 2023 12:49

Более 30 км ж/д пути отремонтируют в Белгородской области в этом году

Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области капитально отремонтируют более 30 километров железнодорожного пути. Так, обновлен будет участок на перегоне Свекловичная – Готня (14,3 км), а также на станциях Кривцово, Готня и Бирюч заменят верхнее строение пути и уложат новую рельсошпальную решетку. На перегоне Алексеевка – Хлевище (16,3 км) обновят рельсы и осуществят глубокую очистку балласта.

Кроме того, в планах заменить на новые 24 стрелочных перевода на станциях Готня, Алексеевка, Бирюч, Валуйки, Волоконовка, Котел, Пост 90 км, Стойленская, Старый Оскол.

Все работы проводятся согласно плану по ремонту. Капремонт путей способствует повышению надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличению скорости движения грузовых и пассажирских поездов.