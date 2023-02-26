С начала года порядка 140 белгородцев обратились за бесплатной юридической помощью

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области жители могут воспользоваться бесплатной юридической помощью. С начала года в «Госюрбюро» поступило почти 140 обращений. Приемы проводятся как очно, так и в онлайн-формате. Кроме того, на базе мобильного пункта практикуются и выездные консультации.

Чаще всего белгородцы обращаются с вопросами по взысканию алиментов, разделу имущества супругов, пенсионным начислениям, возмещению ущерба, улучшению жилищных условий, услугам ЖКХ и другим. Письменные консультации получили 53 жителя, устные – 47. Также были проведены приемы в удобном формате видеоконсультациий с пятью заявителями.

Обратиться за юридической помощью можно онлайн – через портал (консультация по видеосвязи); очно, посетив офис в Белгороде на ул. Есенина, д.9, корп.4 или же отправив письмо по почте на тот же адрес.

Ближайшие выездные приемы пройдут 3 марта в поселке Яковлево Яковлевского горокруга (с 10:00 до 15:00 по адресу ул. Шаландина, 90А) и 10 марта – в селе Незнамово Старооскольского горокруга (с 11:00 до 16:00, по адресу ул. Центральная, 5).