Мэр Белгорода сыграл с экс-футболистами сборной России

Фото из телеграм-канала Валентина Демидова.

Сегодня, 25 февраля, в Белгороде прошел традиционный турнир ветеранов футбола. Среди участников были бывшие игроки сборной России - Александр Панов, Александр Филимонов, Виталий Булыга и Константин Головской.

- Турнир символично начали с передачи футбольной экипировки юным белгородским футболистам, - написал в своем телеграм-канале мэр областного центра Валентин Демидов, также вышедший на поле.

За победу боролись команды из Орла, Воронежа, Брянска, Курска и Белгородской области.

- Победила, конечно же, дружба. Играли в удовольствие, - подытожил глава администрации Белгорода.