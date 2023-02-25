В Белгороде почти 300 легкоатлетов пробежали по пересеченной местности

Фото из телеграм-канала "Мэрия Белгорода".

В рамках «Белой Лиги зимний трейл 2023» участвовали представители девяти районо региона - Белгородского, Яковлевского, Шебекинского, Валуйского, Старооскольского, Волоконовского, Корочанского, Вейделевского и Прохоровского.

Самой младшей бегунье – три года, она преодолела свою дистанцию в сопровождении родителей. Самому пожилому – 84 года. На соревнованиях была предусмотрена особая детская трасса длиной в один километров. Остальные участники бежали семь километров.

Среди ветеранов победили Валентин Новиков и Ольга Шрубченко, у детей – Дарья Заводнова и Владимир Щербаков, у юниоров – Мария Новикова и Даниил Неткачев, у мужчин и женщин (по две категории) – Леонид Новиков, Семен Савенков, Юлия Новикова и Дана Сопина.