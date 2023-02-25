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НовостиОбщество25 февраля 2023 10:44

Белгородец может получить 15 суток ареста за запущенный фейерверк

Мужчина в обход действующего запрета запустил салют
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородец может получить 15 суток ареста за запущенный фейерверк

Белгородец может получить 15 суток ареста за запущенный фейерверк

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности и запрет за запуск салютов. Однако не все жители региона следуют букве закона. Во время мониторинга соцсетей полиция обнаружила видеозапись, где содержались признаки административного правонарушения.

Так, в ночь на 23 февраля в 23:30 на улице Железнодорожная, в районе дома 103, был запущен фейерверк. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 41-летний житель областного центра.

В отношении мужчины составлен административный материал за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают арест на срок до 15 суток.