Белгородец может получить 15 суток ареста за запущенный фейерверк Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области по-прежнему действует «желтый» уровень террористической опасности и запрет за запуск салютов. Однако не все жители региона следуют букве закона. Во время мониторинга соцсетей полиция обнаружила видеозапись, где содержались признаки административного правонарушения.

Так, в ночь на 23 февраля в 23:30 на улице Железнодорожная, в районе дома 103, был запущен фейерверк. Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 41-летний житель областного центра.

В отношении мужчины составлен административный материал за мелкое хулиганство. Санкции предусматривают арест на срок до 15 суток.