В Белгородской области мамы в декрете могут получить новую профессию

В Белгородской области запущена программа «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография». В рамках проекта молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, могут пройти обучение, чтобы потом быстрее устроиться на работу или открыть собственное дело.

Пройти обучение могут мамы в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и безработные мамы детей до семи лет включительно. Для этого нужно авторизоваться на портале «Работа России» через госуслуги, выбрать образовательную программу, подать заявку и выбрать очный или дистанционный формат при возможности, далее – пройти профориентацию в центре занятости, получить подтверждение участия в программе, отказ или рекомендацию сменить программу.

Обучение по соцконтракту могут пройти малоимущие мамы с доходом семьи ниже регионального прожиточного минимума. Чтобы пройти обучение, необходимо обратиться в соцзащиту для заключения соцконтракта, выбрать вид обучения, далее соцзащита оплатит курс — и можно начинать учебу. Стоимость курсов не более 30 тысяч рублей, в период обучения выплачивается стипендия. После обучения можно заключить соцконтракт на развитие своего бизнеса – до 350 тысяч рублей.