С начала года на белгородских дорогах залатали 6500 квадратных метров ям и выбоин

Плановый показатель на сегодняшний день составляет 9500 квадратных метров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Меньше чем за два месяца в области ликвидировано 6500 квадратных метров ям и выбоин на региональных дорогах. Плановый показатель на сегодняшний день составляет 9500 квадратных метров.

В регионе при ямочном ремонте дорожники используют литой асфальтобетон. Горячую смесь (200-2200 градусов) наносят на дефектные участки. Благодаря особому составу, ее не нужно уплотнять, она сама распределяется по поверхности и легко сцепляется со старым покрытием. Такая особенность асфальтобетонных смесей позволяет работать при температуре воздуха до -10 градусов. При остывании литой асфальтобетон образует монолит, устойчивый к сдвигам и трещинам.

Отметим, из-за неблагоприятных погодных условий и резких перепадов температуры ямы и выбоины образуются постоянно. Особенно это заметно на изношенном дорожном покрытии. Такие места оперативно выявляются и включаются в график ремонта, который обновляется ежемесячно.