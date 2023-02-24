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НовостиОбщество24 февраля 2023 12:14

В Белгородской области направят 3 млрд рублей на лекарства для льготников

Треть суммы будет выделена из федерального бюджета
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор Вячеслав Гладков принял решение об увеличении финансирования по этому направлению.

Губернатор Вячеслав Гладков принял решение об увеличении финансирования по этому направлению.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В этом году на лекарственные препараты для льготной категории жителей Белгородской области планируют направить 3 миллиарда рублей. Почти треть суммы выделят из федерального бюджета.

На сегодняшний день больше 145 тысяч белгородцев имеют право на получение лекарственных препаратов за счет бюджетных средств. В прошлом году медикаментами обеспечили практически всех белгородцев, имеющих такое право. Губернатор Вячеслав Гладков принял решение об увеличении финансирования по этому направлению. Так, финансирование организации лекарственной терапии пациентов с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях возросло в 7,5 раза.

Для пациентов с сахарным диабетом объем приобретенных лекарств увеличился почти вдвое. Кроме того, несовершеннолетние пациенты были обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и расходными материалами к ним. И в 2023 году на эти цели будет направлено 80 млн рублей.

Как отметили в Минздраве региона, проблем с обеспечением медикаментами льготников, не предвидится.