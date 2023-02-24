В Белгородской области направят 3 млрд рублей на лекарства для льготников

Губернатор Вячеслав Гладков принял решение об увеличении финансирования по этому направлению. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В этом году на лекарственные препараты для льготной категории жителей Белгородской области планируют направить 3 миллиарда рублей. Почти треть суммы выделят из федерального бюджета.

На сегодняшний день больше 145 тысяч белгородцев имеют право на получение лекарственных препаратов за счет бюджетных средств. В прошлом году медикаментами обеспечили практически всех белгородцев, имеющих такое право. Губернатор Вячеслав Гладков принял решение об увеличении финансирования по этому направлению. Так, финансирование организации лекарственной терапии пациентов с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях возросло в 7,5 раза.

Для пациентов с сахарным диабетом объем приобретенных лекарств увеличился почти вдвое. Кроме того, несовершеннолетние пациенты были обеспечены системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и расходными материалами к ним. И в 2023 году на эти цели будет направлено 80 млн рублей.

Как отметили в Минздраве региона, проблем с обеспечением медикаментами льготников, не предвидится.