Волейбольный клуб «Белогорье» одолел ленинградское «Динамо»

Павел Тетюхин. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 23 февраля, в Туле состоялся матч 25-го тура мужской Суперлиги по волейболу. «Белогорье» в статусе хозяев встречался с ленинградским «Динамо-ЛО». Запала соперника хватило лишь на две первые партии. Сначала «львы» повели 26:24, а затем динамовцы выправили ситуацию – 26:28. В третьем и четвертом сетах перевес белгородцев оказался куда ощутимее – 25:19 и 25:21. Итоговый счет - 3:1. Лучшим в составе нашей команды стал Павел Тетюхин. Сын легендарного Сергея Тетюхина установил новый личный рекорд результативности, набрав 23 очка.

После 25-го тура «Белогорье» занимает пятое место с 44 очками. Лидирует казанский «Зенит» (70 баллов), московское «Динамо» (64) и питерский «Зенит» (61). Теперь 3 марта наши парни сыграют в Минске со «Строителем» (16 место, семь очков). Начало в 19:00.