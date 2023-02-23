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НовостиПолитика23 февраля 2023 12:28

Со стороны Украины атаке подверглось белгородское село Вознесеновка 23 февраля 2023

Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия
Алексей СЕРГУНИН
22 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Первое Цепляево.

22 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Первое Цепляево.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 февраля, под обстрел ВСУ попала Вознесеновка. Пострадавших нет.

- Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий, - написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ВСУ обстреляли белгородское село Новую Таволжанку.