Со стороны Украины атаке подверглось белгородское село Вознесеновка 23 февраля 2023

22 февраля в Шебекинском городском округе под обстрел попало село Первое Цепляево. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 23 февраля, под обстрел ВСУ попала Вознесеновка. Пострадавших нет.

- Снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия. Аварийные бригады уже находятся на месте и занимаются устранением последствий, - написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня ВСУ обстреляли белгородское село Новую Таволжанку.