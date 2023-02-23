ВСУ обстреляли белгородское село Новую Таволжанку 23 февраля 2023

В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи - частично отсутствует электроэнергия, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

По словам Вячеслав Владимировича, аварийные службы устраняют последствия. Подомовой обход территории продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 и 20 февраля после обстрелов со стороны Украины погибли двое жителей Новой Таволжанки - 12-летняя девочка и мужчина.