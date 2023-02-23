Хоккейный клуб «Белгород» проиграл лидеру НМХЛ

Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Вчера, 22 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции мичуринский «Тамбов» принимал «Белгород». Правда, в статусе хозяев льда выступали подопечные Андрея Романова.

Тамбовчане за первые 260 секунд поединка провели три результативные атаки, так что после первого периода интрига сошла на нет: «волчата» вели 4:0. Лишенные турнирной мотивации белгородцы попытались вернуться в игру, но им удалось лишь уйти от сухого поражения. По разу соперника огорчили Егор Ерышкин (38-я, 1:4) и Роман Лагунов (58-я, 2:5). Итог – 5:2 в пользу «Тамбова».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» лидирует с 59 очками. Далее располагаются кирово-чепецкая «Олимпия» (57) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (56). Белгородцы идут десятыми с 19 баллами. Теперь сегодня, 23 февраля, на льду «Темпа» состоится повторный матч. Начало встречи в 13:00.