Белгородцы могут получать уведомления об обстрелах при помощи приложения

Жителям Белгородской области напомнили, что можно оперативно получать информацию об обстрелах через мобильное приложение «МЧС России». Оно работает на устройствах с операционными системами iOS и Android.

Сообщается, что время получения push-уведомлений от момента отправки до получения пользователем составляет не более 2 секунд. Кроме того, в приложении «МЧС России» также много полезной информации о действиях в различных чрезвычайных ситуациях. Работает функция быстрого набора экстренных служб «112».