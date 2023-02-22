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НовостиОбщество22 февраля 2023 15:20

Белгородцы могут получать уведомления об обстрелах при помощи приложения

В приложении также работает функция быстрого набора экстренных служб
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жителям Белгородской области напомнили, что можно оперативно получать информацию об обстрелах через мобильное приложение «МЧС России». Оно работает на устройствах с операционными системами iOS и Android.

Сообщается, что время получения push-уведомлений от момента отправки до получения пользователем составляет не более 2 секунд. Кроме того, в приложении «МЧС России» также много полезной информации о действиях в различных чрезвычайных ситуациях. Работает функция быстрого набора экстренных служб «112».