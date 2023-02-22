Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 14:40

Белгородка подозревается в семи эпизодах мошенничества

Женщине грозит до шести лет заключения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Криминальная карьера белгородки закончилась спустя 4 дня.

Криминальная карьера белгородки закончилась спустя 4 дня.

42-летняя жительница Строителя попалась на серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Подельники женщины под видом родственников, а после лже-правоохранителей, обзванивали пожилых людей по схеме «ваш близкий стал виновником ДТП». Злоумышленники вымогали деньги, чтобы родня смогла избежать уголовного преследования. Белгородка должна была забирать деньги у пенсионеров и перечислять на указанные счета своим кураторам. Часть суммы она оставляла себе. Жертвами обмана стали жители Белгорода, Яковлевского и Шебекинского городских округов. Общая сумма похищенных у них денежных средств составила более двух миллионов рублей.

Всего известно о семи эпизодах мошенничества. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемая находится под стражей. С целью обеспечительных мер у женщины изъяли два автомобиля. В дальнейшем, после их реализации, средства могут пойти на возмещение ущерба пострадавшим.

По словам злоумышленницы, «подработку» она нашла в одном из мессенджеров. Криминальная карьера быстро закончилась и не принесла большого дохода. Полиция пришла за ней спустя четыре дня. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.