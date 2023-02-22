Белгородка подозревается в семи эпизодах мошенничества

Криминальная карьера белгородки закончилась спустя 4 дня.

42-летняя жительница Строителя попалась на серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Подельники женщины под видом родственников, а после лже-правоохранителей, обзванивали пожилых людей по схеме «ваш близкий стал виновником ДТП». Злоумышленники вымогали деньги, чтобы родня смогла избежать уголовного преследования. Белгородка должна была забирать деньги у пенсионеров и перечислять на указанные счета своим кураторам. Часть суммы она оставляла себе. Жертвами обмана стали жители Белгорода, Яковлевского и Шебекинского городских округов. Общая сумма похищенных у них денежных средств составила более двух миллионов рублей.

Всего известно о семи эпизодах мошенничества. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сейчас подозреваемая находится под стражей. С целью обеспечительных мер у женщины изъяли два автомобиля. В дальнейшем, после их реализации, средства могут пойти на возмещение ущерба пострадавшим.

По словам злоумышленницы, «подработку» она нашла в одном из мессенджеров. Криминальная карьера быстро закончилась и не принесла большого дохода. Полиция пришла за ней спустя четыре дня. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.