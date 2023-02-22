Белгородские полицейские вернули хозяину потерявшегося лабрадора

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во время проверки несения службы нарядами командир отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по г. Белгороду полковник полиции Владимир Богданов обратил внимание на гулявшего по Соборной площади лабрадора. Собака совсем не боялась людей и дружелюбно вела себя с детьми. Хозяина на месте не оказалось.

Правоохранители забрали пса на базу батальона. Там его накормили и обогрели. Психолог ОБ ППСП старший лейтенант полиции Ирина Карпова, занимающаяся в свободное время помощью бездомным животным, разместила в социальных сетях объявления о найденной собаке.

Уже через полчаса на сообщение откликнулся хозяина лабрадора. Он рассказал, что питомца зовут Буч. Как выяснилось, гуляя во дворе частного дома, Буч перепрыгнул через забор и убежал. Забирая питомца, белгородец искренне поблагодарил полицейских, которые не остались в стороне и помогли вернуть домой любимца всей семьи.