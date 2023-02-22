Под обстрел со стороны ВСУ попало белгородское село Первое Цепляево

В результате обстрела загорелись две хозяйственные постройки. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще один обстрел со стороны Украины пришелся по Белгородской области 22 февраля. Атаке подверглось село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе. Снаряды повредили три частных домовладения. В результате в домах выбиты окна, посечены фасады и заборы.

В Шебекинском городском округе под обстрел попало село. Пострадавших нет. Снарядами повреждены 3 домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. ВСУ продолжают расстреливать мирные объекты! – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона также сообщил, что в результате обстрела загорелись две хозяйственные постройки. Пожарные расчеты уже работают на месте происшествия. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы проводят подомовой обход территории.