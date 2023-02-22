Белгородские школьники могут попробовать себя в программировании

Обучение проходит в онлайн- и офлайн-формате. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Учащиеся 8-11 классов в Белгороде до 28 февраля могут записаться на бесплатные курсы программирования «Код будущего». Курсы рассчитаны как на ребят без подготовки, так и на тех, кто уже разобрался в основах кодинга. Обучение началось, но есть возможность попасть в донабор на один из курсов в известных вузах и ИТ-компаниях. До конца февраля на Госуслугах открыты курсы по более чем 90 программам: Python, Java, JavaScript, C++ и другим популярным языкам.

Обучение проходит в онлайн- и офлайн-формате. На курсах школьники не только изучат языки программирования, но и разработают первые ИТ-проекты для портфолио и получат сертификат по окончании курса.

Отметим, что количество мест в группах ограничено. Условия участия и адреса площадок можно узнать на портале Госуслуг.