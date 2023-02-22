Белгородских школьников приняли в кадеты Следственного комитета Российской Федерации

фото: пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Сегодня, 22 февраля, учеников 5 «В» класса средней общеобразовательной школы № 20 города Белгорода приняли в кадеты Следственного комитета Российской Федерации. Торжественная церемония посвящения прошла в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление».

В мероприятии приняли участие руководитель следственного управления Станислав Захаров, заместитель губернатора Белгородской области, министр образования Белгородской области Андрей Милехин, заместитель главы администрации Белгород Сергей Андреев, начальник управления образования Ирина Гричаникова, директор музея-диорамы Елена Чефонова, сотрудники следственного управления, педагоги и родители учащихся.

фото: пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Для посвящения дату выбрали не случайно - 17 февраля в России отмечался День кадета, а 23 февраля отмечается День защитника Отечества.

К юным кадетам с приветственным словом обратился руководитель следственного управления Станислав Захаров. Он отметил, что в настоящее время со стороны государства уделяется особое внимание образованию подрастающего поколения. Одной из главных целей, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сфере образования, является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Профильное кадетское образование играет важную роль в выполнении этих задач.

фото: пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

Министр образования региона Андрей Милехин пожелал кадетам в дальнейшем стать надежной опорой государства. Он подчеркнул, что ребята - первые, кого посвящают кадеты в стенах музея-диорамы.

Сергей Андреев пожелал школьникам стать примером во всем для всех жителей Белгородской земли. А директор школы Валентина Маслова призвала ребят с гордостью носить звание кадета Следственного комитета России.