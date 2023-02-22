В Белгороде росгвардейцы организовали выставку вооружения для военно-патриотических клубов

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В преддверии Дня защитника Отечества в Белгороде прошло мероприятие для воспитанников военно-патриотических клубов и молодежи. В ЦМИ было представлено несколько тематических интерактивных площадок.

Сотрудники Росгвардии региона организовали демонстрацию спецсредств и вооружения, стоящего на вооружении ведомства. Любой желающий мог сфотографироваться на фоне экспозиции, подержать в руках оружие, примерить на себя экипировку и задать вопросы представителям структуры. Также росгвардейцы развернули мобильный консультационный пункт по вопросам приема на службу в ведомство.

- В рамках ежегодной патриотической акции «Неделя мужества», приуроченной к Дню защитника Отечества, мы проводим на территории области ряд тематических мероприятий, уроков мужества, направленных на подготовку подрастающего поколения к военной службе. Важно, чтобы молодые люди понимали, каково это - быть защитником Отечества. Такие мероприятия полезны не только для патриотического воспитания, но и как ориентир для выбора профессии, - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко.