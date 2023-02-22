Главой Вейделевского района выбрали Александра Алексеева

. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня к исполнению обязанностей главы администрации Вейделевского района приступил Александр Алексеев. Его кандидатуру одобрили единогласно депутаты муниципального совета.

- Я искренне верю, что вместе мы сможем сделать Вейделевский край стабильным и процветающим районом с сильной экономикой и счастливыми людьми! – обратился к присутствующим в зале заседаний Александр Алексеев.

Напомним, предыдущий глава администрации Анатолий Тарасенко сложил полномочия 23 декабря 2022 года.

Справка:

Александр Алексеев – уроженец Волоконовского района. Окончил Новооскольский сельхоз техникум по специальности «техник-менеджер». Трудовую деятельность начинал на малой родине – в агропромышленном объединении. Заочно закончил Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «экономика и управление на предприятии». Работал в администрации Волоконовского района. С 2014 года – первый заместитель главы администрации Волоконовского района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства. На протяжении двух последних месяцев занимал должность первого заместителя главы администрации Вейделевского района.