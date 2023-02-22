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НовостиПолитика22 февраля 2023 9:32

ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области

Снаряды попали по частным домам
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.

В 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины города Шебекино 22 февраля. По предварительной информации, никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть разрушения гражданских объектов: снаряды попали по частному сектору - в 3 домах выбиты окна, посечены заборы и фасады, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Гладков также отметил, что все оперативные службы находятся на месте, продолжается подомовой обход территории.