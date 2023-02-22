В Белгороде открылась художественная выставка «Маленькие герои»

фото: @belregion_ru

Ко Дню защитника Отечества в Белгороде открылась выставка «Маленькие герои». Проект создан белгородским дизайнером Ангелиной Голозубовой совместно с министерством по делам молодежи Белгородской области.

Герои, изображенные на экспонатах - военнослужащие, медицинские работники, волонтеры. У каждого свой образ, своя история.

- Я не могу поехать на линию боевых действий. Но, возможно, я могу помочь кому-то своими работами. Я верю, что эта выставка способна поднять боевой дух наших военных и вдохновить других белгородцев на добрые дела, – поделилась Ангелина Голозубова.

Посмотреть экспозицию можно до 1 марта в Центре молодежных инициатив в областной столице.