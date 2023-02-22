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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:31

Полиция изъяла у белгородца крупную партию марихуаны

Запрещенное вещество мужчина хранил в хозпостройке
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Общий вес запрещенного вещества составил почти полкилограмма.

Общий вес запрещенного вещества составил почти полкилограмма.

В Белгородском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД изъяли у местного жителя крупную партию марихуаны. Наркотики мужчина хранил в своей хозяйственной постройке. Общий вес запрещенного вещества составил почти полкилограмма. По предварительным данным, все это предназначалось для личного потребления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до от трех до десяти лет.