Полиция изъяла у белгородца крупную партию марихуаны

Общий вес запрещенного вещества составил почти полкилограмма.

В Белгородском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД изъяли у местного жителя крупную партию марихуаны. Наркотики мужчина хранил в своей хозяйственной постройке. Общий вес запрещенного вещества составил почти полкилограмма. По предварительным данным, все это предназначалось для личного потребления.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении жителя Белгородского района возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до от трех до десяти лет.