Белгородцев приглашают отметить День защитника Отечества в «Яблонове»

Команда стрельцов и стрелецких женок расскажет о премудростях жизни в XVII веке.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в городе-крепости «Яблонов» 23 февраля. Участники праздника увидят пищаль, узнают, чем сабля отличается от шпаги, как заряжать пушку и что такое банделер. Команда стрельцов и стрелецких женок расскажет о премудростях жизни в XVII веке.

Также белгородцы смогут принять участи в праздничных развлечениях: приготовлении теста и выпекании блинов, лучном турнире, мастер-классах в кузне и ткацкой мастерской, играх, состязаниях, чаепитии с блинами. Для гостей будут организованы креативные фотозоны.

Развлекательная программа пройдет 23 февраля в городе-крепости «Яблонов» (Корочанский район, с. Яблоново, ул. Заречная, 47). Начало запланировано на 11:00.

Участие возможно только по предварительной записи по телефону Белгородского центра туризма: 8-951-131-00-01 или города-крепости «Яблонов»: 8-962-309-55-50.